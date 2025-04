Tragedia la notte scorsa a Francofonte, in provincia di Siracusa. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una violenta lite in via Nastro Azzurro, vicino al pub Divina Commedia. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima avrebbe avuto uno screzio- molto probabilmente per futili motivi- con un 21enne, che ha estratto un coltello e colpito il giovane più volte. Il 17enne è morto in ambulanza. Il 21enne è sotto interrogatorio in caserma. Gli inquirenti stanno ancora sentendo alcuni testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire l’accaduto.

Le indagini sono in mano alla Procura di Siracusa e condotte dai carabinieri della compagnia di Augusta. È stata già disposta l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni.