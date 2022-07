Sardegna, oggi 24 incendi: 9 di vasta entità.

In data odierna, su un totale di 24 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 9 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio :

1 – Incendio in agro del Comune di NURRI in località RIU BAU NURRI, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di ISILI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di VILLASALTO.

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di ISILI /MONTE SIMIDUS e VILLANOVATULO /SUEGIU LOBAU;

Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 4 ETTARI di vegetazione (a pascolo cespugliato) e sono state spente .

2 – Incendio in agro del Comune di BOTTIDDA in località SA PERDA LADA, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di BONO, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di ANELA.

Sul posto sono intervenuti:

la squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di BURGOS /ISTRALLAI;

le squadre dei Barracelli dei Comuni di BOTTIDDA E BONO;

la squadra dei volontari del Comune di ILLORAI /SOGIT.

Le fiamme sono state spente.





3 – Incendio in agro del Comune di OLBIA in località RIO DE CABU ABBAS, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di OLBIA, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del LIMBARA.

Sul posto sono intervenuti: la squadra dei VVF di OLBIA ;

la squadra dei volontari del Comune di OLBIA /CAPO CERASO e OLBIA /PROCIV SEZ. ERA.

Le fiamme sono state spente.

4 – Incendio in agro del Comune di SENEGHE in località NURAGHE CHIMBEINA.

Sul posto sono intervenuti:

la squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di SENEGHE;

la squadra dei Barracelli del Comune di BONARCADO;

Le fiamme sono state spente.

5 – Incendio in agro del Comune di SILIQUA in località RIO SU TINTIANU, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di SILIQUA, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di MARGANAI.

Sul posto sono intervenuti:

le squadre dei volontari dei Comuni di SILIQUA E VILLAMASSARGIA.

Le fiamme sono state spente.

6- Incendio in agro del Comune di SAN SPERATE in località SAN SPERATE, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di DOLIANOVA, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di VILLASALTO E PULA.

Sul posto sono intervenuti: la squadra dei VVF di con cinque operatori ;

le squadre dei volontari dei Comuni di SAN SPERATE, ASSEMINI E MONASTIR

Le fiamme sono state spente.

7 – Incendio in agro del Comune di LODE’ in località STUPPA E PIRAS, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale competente per giurisdizione, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del FARCANA.

Le fiamme sono state spente.

8- Incendio in agro del Comune di OSCHIRI in località C. SAS BALZAS, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di BERCHIDDA, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA del LIMBARA E ALA’ DEI SARDI.

Sul posto sono intervenuti: la squadra dei VVF di OZIERI ;

la squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di OSCHIRI;

la squadra dei Barracelli del Comune di BERCHIDDA;

Le fiamme sono ancora attive.