Tragedia a Cala Liberotto, una 79enne si tuffa e muore in mare

Tragedia in mare oggi a Cala Liberotto, frazione di Orosei, una delle spiagge più belle e conosciute della Sardegna. Una donna di 79 anni è morta dopo essersi tuffata in mare per un bagno, nonostante i tempestivi soccorsi arrivati dopo l’allarme lanciato dagli altri bagnanti non appena l’hanno vista in difficoltà al largo. Il 118 è arrivato immediatamente, con ambulanza e elisoccorso. Sul posto anche carabinieri e guardia costiera.

Stando ai primi accertamenti, la donna è morta per un malore di cui è rimasta vittima poco dopo essere entrata in acqua.