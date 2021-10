Sardegna, leggero aumento di casi e ricoveri per Covid e “da gennaio terza dose del vaccino per tutti”. Muore un uomo nel Cagliaritano, salgono a 20 i contagi giornalieri e c’è un ricovero in più. Il viceministro Sileri annuncia la terza dose da gennaio per tutti, ed è probabile che il green pass venga esteso ben oltre dicembre. Torna l’allarme Covid in Italia anche se la situazione resta al momento buona.

In Sardegna si registrano oggi 20 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2.167 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.044 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( lo stesso numero di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 45 ( 1 in più rispetto a ieri).

1.273 sono i casi di isolamento domiciliare ( 21 in meno rispetto a ieri).

Si registra il decesso di un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.