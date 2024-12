Luigi e Marisa, muoiono insieme a Cagliari traditi dall’amore: forse un doppio malore durante un momento di paura. Resta il giallo sulla morte dei due coniugi al Quartiere del Sole: gli inquirenti indagano, ma si è trattato di morti naturali. Probabilmente di una tragica doppia fatalità: la causa potrebbero essere due malori, uno dei due coniugi potrebbe essersi sentito male a sua volta proprio mentre cercava di salvare l’amore della sua vita. Una scoperta terrificante, quella alla quale si sono trovati di fronte i carabinieri allertati dal figlio di quella che era sempre stata una coppia molto affiatata. La seconda ipotesi, ancora in campo, è che la causa delle due morti sia stata un avvelenamento dovuto al cibo, a qualcosa che i due possano avere mangiato insieme.

I Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, con il supporto della Sezione Operativa della compagnia di Cagliari, sono intervenuti in via Ghibli a seguito della segnalazione del ritrovamento di due cadaveri. Un uomo di 44 anni ha allertato le autorità dopo aver rinvenuto i corpi dei suoi genitori, Luigi Gulisano, 79 anni e Marisa Dessì, 82 anni, entrambi pensionati, sul pavimento dello studio della loro abitazione. Inutile l’intervento del 118.

Il sopralluogo eseguito dai Carabinieri non ha evidenziato segni di effrazione o di violenza all’interno dell’abitazione. Sul posto è intervenuto anche il medico legale che, al termine dell’ispezione cadaverica, ha escluso il decesso per causa violenta. Per chiarire le circostanze della morte, l’abitazione è stata posta sotto sequestro in attesa degli esiti dell’autopsia, disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono comunque ancora in corso per determinare con esattezza la dinamica e le cause del decesso.