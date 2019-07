Sardegna, la Lega: “Troviamo i piromani in Sardegna, mettiamoli in galera e buttiamo la chiave”

“Bisogna trovare gli autori dei roghi che ieri hanno incendiato centinaia di ettari in Sardegna. Bisogna trovarli, metterli in galera e buttare la chiave. Sono responsabili di un crimine odioso che ha messo in pericolo vite umane e causato danni enormi alla nostra terra”. Questa la dura posizione della Lega in Sardegna