Sardegna in zona gialla da lunedì, incognita coprifuoco: la gente ha voglia di libertà

Sardegna in zona gialla da lunedì. Rimane l’incognita riguardo l’orario del coprifuoco ma intanto la gente ha voglia e necessita di libertà: “Tanti giovani soffrono di patologie della pelle collegate allo stress”.

A Radio Casteddu, Domenico Gallus, presidente commissione sanità: “Le ipotesi del coprifuoco sono tante, è giusto che per adesso ci riprendiamo parte di ciò che ingiustamente ci è stato tolto. Per la zona bianca io credo che non siamo ancora maturi, lo abbiamo dimostrato purtroppo. Ora bisogna attivarsi anche con nuove concessioni per gli enti locali, i comuni dovrebbero cercare di fare chiudere la sera qualche via dove ci sono pizzerie o dei bar che fanno anche il servizio di ristorazione, perché adesso gli aperitivi a pranzo e a cena sono diventati pranzi completi o, comunque sia, le persone lo utilizzano per pranzare.

I ragazzi stanno iniziando a risentirne molto: come dermatologo sto vedendo tanti casi di patologie della pelle che sono collegate allo stress psicologico.

Questo soprattutto nei nei giovani, ne ho visto due anche di recente ed è una situazione che si sta verificando nei soggetti che maggiormente vogliono la libertà e vogliono uscire”.

