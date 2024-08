Sardegna in lutto, persi due ultracentenari in pochi giorni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Oltre 103 anni impeccabili. Ha passato la mano trasmigrando da questo mondo terreno, in cui ha saputo vivere bene” ha ricordato ieri il sindaco Giovanni Melis. “Il nonnino di Desulo ci ha lasciati nei giorni in cui il paese festeggia la Madonna delle Nevi. Una die nodia. Che servirà a ricordarne la buona vita, non solo la morte. Grazie per i vostri racconti, tiu Anto e per quanto di buono avete fatto in vita. Ho una parola da mantenere. E lo farò. Fate buon viaggio”.

A ricordare tzia Michela è Pierino Vargiu, il fotografo dei centenari sardi: “Avevo conosciuto tzia Michela durante una mia visita a Oliena, poi mi recai in paese per incontrarla quando di anni ne aveva 103. L’avevamo intervistata con una Signora originaria del Campidano di Cagliari ma stabilitasi a Orgosolo. Tutta l’intervista è stata in lingua Orgolesa”.