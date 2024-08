Villaurbana, una cena tutti insieme per le vie del centro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una cena tutti insieme per la via del centro abitato: una lunga tavolata per 300 persone, ossia tutti i cittadini del centro confinante con il Campidano, “vivere in un piccolo paese ha tante “scomodità”, ma ogni persona è parte di una grande famiglia ed è circondata da un calore umano che non può essere raccontato, provare per credere” ha comunicato il sindaco Paolo Pireddu. Si conoscono tutti e ben per questo sono vicini e solidali in ogni vicenda che li riguarda. Una famiglia allargata, insomma, e perché non organizzare, quindi, una cena da consumare tutti insieme? E questo è quanto accaduto pochi giorni fa: una lunga tavolata dove buon cibo e da bere non sono mancati. Chiacchiere, racconti, i bambini di corsa da una parte all’altra.

“Il nostro essere piccoli. Abbiamo condiviso il cibo, il tempo, lo spazio e la compagnia, questo significa essere una comunità. Lo dimostriamo ai visitatori in tante occasioni, ma in questa lo abbiamo dimostrato a noi stessi, una lunghissima tavolata composta da quasi 300 compaesani che hanno invaso e animato per qualche ora una via del nostro paesino” ha spiegato Pireddu. L’estate a Villaurbana non è di certo finita con la cena: al campo sportivo un nuovo ritrovo per tutti, per divertirsi con i giochi di vicinato.