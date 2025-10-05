Addio a Pino Tillocca: è morto questa notte. Persona stimata per il suo impegno politico e sociale era il dirigente del “De Castro” di Oristano. La Sardegna in lutto per l’uomo che si è distinto nelle battaglie sociali a difesa dei valori: era in piazza anche ieri con i suoi ragazzi, tutti uniti per la pace, per la legalità, per quel traguardo da inseguire e insegnare. E anche a Cagliari non era mancato: “Una pacifica fiumana umana oggi ha riempito le strade di Cagliari.

30.000 persone hanno fatto sentire la loro voce contro il genocidio del popolo palestinese.

Un corteo bellissimo pieno di passione, rabbia, indignazione, determinazione, umanità.

Un popolo che finalmente si è ritrovato e non ha nessuna intenzione di farsi disperdere.

Un popolo civile, di persone che lottano per sé ma soprattutto per gli altri, per i deboli, gli sfruttati i senza nome perseguitati.

Un popolo a cui appartengo con carne e anima”.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti increduli, in queste ore sono centinaia i messaggi che ricordano l’uomo di cultura che amava insegnare a vivere ai suoi ragazzi.