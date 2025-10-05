Paese sotto shock per la scomparsa dell’uomo ben voluto da tutti: si era recato dalla guardia medica inutilmente Mereu, era chiusa, infatti, come tanti presidi in tutta la Sardegna che soffrono della carenza cronica di medici. Per lui è giunta anche un’ambulanza non medicalizzata per trasportarlo in ospedale ma niente è stato possibile fare: il suo cuore ha cessato di battere.

La dinamica di questa triste perdita è stata riportata da “L’Unione Sarda” e racconta la possibilità che l’uomo, forse, con un adeguato pronto intervento, forse, si sarebbe potuto salvare.

Tanti i messaggi dedicati a Mereu dagli amici che in queste ore piangono per l’uomo: “Non trovo parole per descriverti il dolore e il vuoto che sto provando in questi momenti, riesco solo a dirti che è difficile anzi impossibile che io posso dimenticarmi di te, ti ho apprezzato, rispettato e voluto bene” si legge.