Farris e lo spettro di Hansel e Gretel del Comune di Cagliari: “Tasse aumentate e sui mastelli città fuori controllo”. Il consigliere del Movimento Civico rivela i numeri del bilancio appena approvato in Consiglio: “Vi spiego come è stata aumentata la Tari e come la giunta Zedda sta gestendo male la questione dei rifiuti”. Un lungo messaggio su Fb quello di Farris, condito come sempre da competenza e ironia: “Si conclude con il bilancio di previsione 2025-2026-2027 questa lunga sessione consiliare (poi, dite che non facciamo un), iniziata lunedì 16, proseguita mercoledì 18 (stadio S’Elia), giovedì 19 e venerdì 20 (Documento Unico di Programmazione).