Sardegna, il meteo peggiora: scatta una nuova allerta gialla della Protezione Civile. Ecco il comunicato ufficiale: “Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso, a partire dalle ore 14:00 del 20.01.2020 sino alle ore 18:00 del 21.01.2020 un AVVISO di allerta con i seguenti codici: codice GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (Criticità ORDINARIA) sui bacini: IGLESIENTE, CAMPIDANO, FLUMENDOSA – FLUMINEDDU, GALLURA codice GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO (Criticità ORDINARIA) sul bacino del FLUMENDOSA – FLUMINEDDU, GALLURA”.