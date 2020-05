Tagliare i capelli ok, fare il colore alle donne sì, ma niente barba ai maschietti e niente depilazione del contorno labiale alle ragazze. Sardegna, i parrucchieri riapriranno dall’11 maggio ma non potranno fare la barba. E neppure regolare i baffi: lo stabiliscono le norme sanitarie contenute nell’ordinanza di oggi del governatore Solinas. Eccole nei dettagli, alcune sono valide anche per i centri estetici: “Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l’effetto, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili”.