Nuraminis e Villagreca colorano balconi e finestre con i fiori per la Sagra della Primavera

Fiori esposti nei balconi e nelle finestre di Nuraminis e Villagreca per vivere, in maniera diversa, la la Sagra della Primavera. Questa è l’iniziativa che da oggi e per i prossimi giorni si vivrà nei due centri del Sud Sardegna. Ai primi di maggio di quest’anno era infatti in programma l’appuntamento annuale con la Sagra della Primavera, un evento molto importante per il comparto agricolo/ commerciale del paese e per tutta la comunità.

A causa del virus Covid -19 non si è potuto ripetere il successo di questi anni scorsi: una grande festa con tanti visitatori, gli stand delle aziende con l’esposizione dei migliori prodotti cerealicoli e orticoli, le degustazioni e la visita guidata nei campi. “Accogliamo pertanto l’invito della Proloco e vi invitiamo a riempire di fiori Nuraminis e Villagreca. Un piccolo gesto – spiega il Comune – per ridare speranza alla nostra comunità con l’augurio di uscire al più presto da questa emergenza”