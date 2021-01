Sardegna, giovanissimo picchiato e buttato giù da un viadotto per una ragazzina contesa: è grave. Indagano i carabinieri sulla inquietante vicenda avvenuta a Siniscola: un ragazzo di 15 anni è stato brutalmente pestato e scaraventato giù dal cosiddetto Ponte di Ferro. Il giovane è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro, ora si indaga per smascherare al più presto la baby gang autrice dell’incredibile episodio,