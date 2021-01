Dramma questa mattina a Cagliari. Una donna di 53 anni si è sentita male mentre si trovava in strada, a Is Mirrionis. E’ riuscita a contattare il 118 ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Immediato l’intervento dell’equipe medica che ha tentato di tutto per salvarle la vita.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale e la polizia per gli accertamenti. Si tratterebbe di morte per cause naturali. Il corpo sarà restituito ora ai familiari.