Sardegna, è scontro totale tra Solinas e Roma: “Covid, governo arrogante e propagandistico, toglie l’autonomia sarda”

Sardegna, è scontro totale tra Solinas e Roma: “Governo arrogante e propagandistico, toglie l’autonomia sarda”. Covid e ordinanze, il confronto tra Regione e governo Conte è ai ferri corti: “Ogni atto del presidente della Regione finalizzato a contrastare la diffusione del virus nel corso di questa emergenza sanitaria in Sardegna è stato adottato nell’esclusivo intento di garantire la piena tutela della salute pubblica, dei sardi e dei turisti. Nei mesi precedenti abbiamo lottato per affermare, nel rispetto della legalità e della legittimità, il diritto a salvaguardare la nostra Isola, preservando il risultato raggiunto di azzeramento della circolazione virale, ma il Governo ha opposto alle nostre legittime richieste ostacoli e dinieghi ingiustificati. Abbiamo sempre rivendicato la nostra autonomia, proponendo però, in ossequio al principio di leale collaborazione, modelli di controllo da estendere all’intero territorio nazionale, nell’alveo delle migliori pratiche internazionali, da attuare in piena coerenza con le disposizioni di legge e le norme costituzionali”.

Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas in merito alla notizia dell’impugnazione da parte del Governo dell’ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da ieri, che prevede test per i passeggeri in entrata nell’Isola. “g, posto che misure decisamente più discriminatorie nei confronti dei sardi sono state adottate da Lazio, Campania e Puglia senza che il Governo dicesse niente o facesse ricorso. Difenderemo in tutte le sedi le nostre ragioni, perchè dinanzi al tribunale della nostra coscienza non si possa dire d’aver lasciato nulla d’intentato per contenere la nuova diffusione del virus e tutelare la salute del Popolo Sardo. Altri, è evidente, dovranno certamente assumersi tutte le responsabilità del caso”, sottolinea il presidente.