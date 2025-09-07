Notte di spettacolo per gli astrofili con l’eclissi totale di Luna. La “Luna di sangue” entrerà nel cono d’ombra proiettato dalla Terra: si consiglia di guardare verso est, con la speranza che il cielo sia sgombro di nuvole in quella direzione e privo di inquinamento luminoso.

La totalità finirà verso le 20:50, quando il pianeta Saturno sarà sorto da poco sull’orizzonte est.

Il fenomeno sarà visibile in tutta Italia, ma l’orario sarà leggermente variabile a seconda della Regione dalla quale si osserverà la Luna.