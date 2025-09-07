Nel corso della serata di ieri, nell’ambito dei controlli della campagna “Street Food” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in occasione della festa di San Gemiliano, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari hanno effettuato una serie di controlli agli autobar e chioschi stagionali allestiti per l’evento.

Durante l’ispezione presso un chiosco-ristorante, è stato accertato l’utilizzo arbitrario di un fabbricato di circa 20 metri quadrati adibito a deposito di alimenti e bevande, senza la prevista notifica all’Autorità sanitaria. Il locale, in evidente stato di degrado igienico, presentava sporcizia diffusa, presenza di infestanti e frigoriferi inidonei alla conservazione dei cibi, con muffa sviluppatasi sulle componenti interne delle apparecchiature ormai in avanzato stato di usura.

I Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro amministrativo del deposito, delle attrezzature e delle derrate alimentari lì conservate, affidandole in custodia al gestore dell’attività. Seguiranno ulteriori accertamenti congiunti con l’Autorità sanitaria locale per valutare l’idoneità al consumo umano degli alimenti sottoposti a vincolo.

Nei confronti del titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 9.000 euro.