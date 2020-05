Sardegna, donna 40enne stuprata mentre fa jogging: arrestato un 16enne tunisino dopo la violenza sessuale. Un minorenne tunisino arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di avere violentato una donna sarda: si tratta di uno degli ospiti della struttura per richiedenti asilo di La Maddalena. Il ragazzino avrebbe violentato la donna colpendola prima alle spalle, per poi tentare addirittura di soffocarla. Una vicenda delicatissima, che ha visto i carabinieri risalire in poche ore al responsabile che è già stato arrestato.