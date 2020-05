Viale Poetto, una Fiat 500 sbanda e butta giù un palo: una distrazione, poi il crash. La foto in diretta di Davide Loi: l’incidente è avvenuto in viale Poetto, all’altezza del lido dei carabinieri, in direzione da Cagliari verso Quartu. Momenti di paura e tensione, per fortuna il conducente non è in condizioni gravi secondo i primi accertamenti. Ora è già scattata l’operazione di “riparazione” del palo buttato giù. Sul posto si è creato un lungo ingorgo.