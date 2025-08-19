Sardegna, domani arriva il maxi ciclone dell’aria calda: previste temperature di 40 gradi nel Cagliaritano. C’è l’allerta meteo della Protezione Civile: in arrivo in Sardegna un centro ciclone dalla Francia che provocherà l’ingresso di aria calda di origine sub tropicale. Le temperature medie saranno intorno ai 37 gradi, con punte di 40 gradi nel Cagliaritano. Basti pensare che sono previsti 22 o 24 gradi persino alla quota barica di 850 metri di altezza. Un caldo torrido e asfissiante per la giornata del 20 agosto. Massima attenzione è raccomandata per non uscire nelle ore calde, soprattutto per gli anziani: è pericoloso anche andare al mare negli orari di punta.