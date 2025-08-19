EHI TU, NON È CHE MI VUOI ADOTTARE?

La piccola Zoe, è una micina salvata da un giardino dove lei con le sue due sorelline, versavano in condizioni precarie.

Oggi stanno benissimo e cercano un’ adozione del cuore.

” Sono una micina giocherellona di quasi 3 mesi, ben educata all’ uso della lettiera, trattata con antiparassitario.

Vorrei tanto una casetta dove ricevere tanto amore, io sono brava a fare le fusa e il pane, e per la mia futura mamma e papà sarò super coccolona.

Si vocifera che il 23 termina lo stallo, la volontaria parte e io non so dove andrò con le mie sorelline Stella e Mia.

Ci aiutate a trovare una Famiglia per la vita?

Condividete, ci troviamo a Quartu, contattate @radiozampettasarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.”

Per adozione di coppia la sterilizzazione di entrambe è a nostro carico.

Solo adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada.