Sardegna di fatto a contagio zero: il nuovo positivo di oggi è un marinaio filippino. Isola Covid Free, il caso di Corona Virus registrato oggi in Sardegna è di un marinaio filippino imbarcato su una nave turca, capitato per caso a Cagliari. Nessun sardo è stato infettato. Lo rivela il direttore regionale agli Enti Locali Umberto Oppus: “Il conto dei casi sardi è quindi anche per oggi di 0 su 1026 tamponi fatti. Scendono a 71 le persone in ospedale con sintomi. Scendono a 9 le persone in terapia intensiva. Scendono a 261 le persone in isolamento domiciliare. Il totale dei positivi è quindi di 341: il dato più basso da inizio epidemia. Sfiora quota 900 il numero dei guariti. Stabili i decessi. Per la serie DATI OTTIMI”.