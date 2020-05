Sardegna, da oggi spostamenti liberi e via libera all’accesso nelle spiagge: ritorna la libertà. L’ordinanza di Solinas non emette altri divieti sulle spiagge, valgono dunque le norme nazionali: si può accedere agli arenili, e da oggi spostamenti permessi in tutta la Regione senza certificazioni. A dissipare gli ultimi dubbi è l’interpretazione nella notte del presidente dell’Anci Emiliano Deiana: “L’ordinanza prevede la riapertura di tutte le attività in linea con l’ultimo provvedimento del Governo: commercio, servizi alla persona, bar e ristoranti, servizi al turismo. Fine del divieto di movimentazione e libertà di accesso a spiagge e arenili secondo le linee guida nazionali. L’Ordinanza del Presidente – a mio parere – è assolutamente corretta dal punto di vista formale e sostanziale: nella forma ordinatoria del Presidente della Regione e per le scelte della ripartenza. Si sottolinea la prudenza del Presidente sul superamento a livello regionale dell’Rt a 0,5 che determinerebbe scelte restrittive al suo verificarsi (speriamo di no!) e della quarantena per chiunque torni in Sardegna da qui al 2 giugno. Come si vede – ma non era evidente solo ad alcuni ottusi e pochi stolti – quando c’è da condividere una scelta del Presidente della Regione non ho nessun timore a farlo”, le parole di Emiliano Deiana su Fb,