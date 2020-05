Sardegna, da lunedì prossimo addio autocertificazioni: Solinas annuncia spostamenti liberi tra i Comuni. Un sospiro di sollievo per tutti: stop ai certificati per girare per la Sardegna, si potrà incontrare chiunque, insomma riacquisteremo la nostra libertà e riapriranno tutti i negozi. Lo specifica una nota stampa della Regione arrivata a tarda sera: niente documenti per spostarsi tra i Comuni sardi.