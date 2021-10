Sardegna, contagi del virus più che raddoppiati rispetto a ieri e a sorpresa ci sono dieci ricoveri in più

Capoterra, contagi del virus più che raddoppiati rispetto a ieri e a sorpresa ci sono dieci ricoveri in più. C’è stato però un allineamento dei dati e un boom di tamponi per il green pass: nessun morto, preoccupano quei dieci ricoveri in più in sole 24 ore.

In Sardegna si registrano oggi 28 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1.979 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 29.705 test* .

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (nessuna variazione rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 59 (10 in più rispetto a ieri).

1.373 sono i casi di isolamento domiciliare (54 in meno rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.