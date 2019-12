Sardegna, ancora rischio forti piogge: scatta una nuova allerta arancione. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso, a partire dalle ore 14:00 del 21.12.2019 sino alle ore 18:00 del 22.12.2019 un AVVISO di allerta, con i seguenti codici: codice GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (Criticità ORDINARIA) sui bacini: IGLESIENTE, CAMPIDANO, MONTEVECCHIO-PISCHINAPPIU, TIRSO e LOGUDORO. codice GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO (Criticità ORDINARIA) sui bacini: CAMPIDANO, MONTEVECCHIO-PISCHINAPPIU, TIRSO e LOGUDORO. codice ARANCIONE PER RISCHIO IDRAULICO (Criticità MODERATA) sui bacini: MONTEVECCHIO-PISCHINAPPIU, TIRSO e LOGUDOROò