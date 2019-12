Edoardo Bennato a Lanusei, che spettacolo: assoli stupendi e grandi favole rock and roll (VIDEO)

Avvio del festival Winter di Rocce Rosse Ecol botto. In una giornata leggermente piovosa il patron del festival Tito Loi mette insieme una serata eccezionale con due musicisti che avranno un grande futuro Loche e Moses e l’inossidabile Edoardo Bennato. Dopo un entusiasmante intro di Loche bravissima autrice di brani blues ed uno scatenato Moses che fa alcuni pezzi con l’armonica a bocca alle 22 entrée del nostro pirata con kazoo, armonica a bocca, cassa e chitarra, incomincia la sua esibizione con Abbi dubbi. Il cantautore oggi è di poche parole, rispetto al solito, prosegue incessantemente con Sono solo canzonette, il Gatto e la Volpe, Censore, Nerone, Mangiafuoco con assolo di rullanti del batterista Perrone che termina la con “W LA SARDEGNA” che scatena gli applausi della sala gremita sino all’ultimo posto. Quando sarai grande, Cantautore, una versione di A Napule 55 a musica, con un assolo del chitarrista che dedica 3 minuti ai Pink Floyd con ovazione del pubblico.

Ed ancora sotto viale Augusto, Vendo Bagnoli, La calunnia è un venticello – dedicata ad Enzo Tortora e Mia Martini con l’intro dell’opera di Gioacchino Rossini La calunnia è un venticello, a cui segue Pronti a salpare. La sala esplode con Rinnegato e Selfie, Fata ed all’urlo di Edoardo: Ciurmaaaa e L’Isola che non c’è tutti in piedi, accompagnare il gruppo, cantando a squarcia gola. Una bella serata di musica ed emozioni una edizione del festival come sempre su misura per palati fini la 28ssima come gli album del nostro menestrello. Ad averne di musicisti come lui parla di cose che vediamo sentiamo e di cui condividiamo la visione della vita. vai pirata… Grazie. È nato nella periferia industriale di Napoli, nel quartiere Bagnoli, in viale Campi Flegrei 55 appunto nella smorfia cinquanta cinque a MUSICA. Il PETER PAN ROCK’ N’ ROLL TOUR 2020 anticipato in quel di Lanusei, sarà a Sassari e Cagliari nel prossimo aprile. E noi ci saremo.

Gianfranco Carboni