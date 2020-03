Sardegna, 72 positivi in più in un solo giorno al Coronavirus: “Oggi più che mai, restate a casa”. L’appello del direttore regionale degli Enti Locali Umberto Oppus nel giorno più critico: “Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nazionale gli affetti da Corona virus in Sardegna sono saliti a stasera 204 di cui 52 ricoverati in ospedale (9 in terapia intensiva) e 152 in isolamento a casa. I tamponi effettuati sono 1334. Mentre i decessi accertati sono 2. I casi sono 41 in Città Metropolitana (9 in più), 134 a Sassari (più 60 rispetto a ieri), 7 nel Sud Sardegna ( più 2), 3 a Oristano e 21 a Nuoro (1 in più). OGGI PIÙ CHE MAI È IMPORTANTE RESTARE A CASA”.