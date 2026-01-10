I Vigili del Fuoco sono impegnati in tutta la regione per numerosi interventi legati al maltempo. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 200 interventi. La maggior parte delle criticità è stata causata da alberi caduti: sono circa 60 gli interventi già effettuati dalle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco di tutte le sedi regionali, con conseguenti danni e disagi alla circolazione. Sono stati inoltre eseguiti 35 interventi di messa in sicurezza per il distacco di elementi costruttivi, quali cornicioni, tegole e cartellonistica. Attualmente risultano oltre 40 richieste di intervento in gestione presso le Sale Operative dei Comandi Vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, che stanno inviando le squadre operative in base alle priorità. Al momento non risultano persone o animali coinvolti. nella foto un intervento della squadra del Comando di Nuoro a Macomer