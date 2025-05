Sparita da Sardara due anni fa, “non abbiamo perso le speranze di poterla riabbracciare ancora una volta”: l’appello di Valentina che cerca la sua amica a quattro zampe. Si chiama Mery la cagnolina che il 26 luglio 2023 si è allontanata da casa e non ha fatto più rientro. Un legame molto forte quello tra la famiglia e la cagnolina, una piccola quattro zampe che con la sua dolcezza si è imposta nel cuore, oggi ferito e che non si rassegna a non sapere cosa sia accaduto realmente. “Ancora oggi speriamo sia ancora in vita” racconta Valentina a Casteddu Online. “Abbiamo fatto tante ricerche, dissero che fu avvistata nella strada da Sanluri verso Sardara e dicono ancora di vederla.

Ma è solo un’ illusione purtroppo.

Ogni volta che passo per quella strada spero davvero di poterla rivedere. Ho sempre pensato che Mary sia stata trovata e adottata, vorrei che quest’ appello girasse per tutta la Sardegna e oltre.

Se è ospite o in qualche canile contattate al numero 3701253186.

Sarebbe la felicità della mia famiglia, di mio padre soprattutto poter riabbracciare Mery ancora una volta. Mery ricorda che i tuoi piccoli amici pelosetti Bimba, Lucky e Camilla ti aspettano e non si sono mai dimenticati di te”.