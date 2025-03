Sardara, immensa folla per l’ultimo saluto ad Alessio Marras: “Resterai per sempre nei nostri cuori”. Comunità in lutto per la scomparsa del loro giovane concittadino deceduto a causa di un incidente stradale lungo la sp62. I suoi amici in sella alle due ruote hanno accompagnato il feretro nella chiesa della Beata Vergine, con il rombo dei motori, quello che li univa. Una passione per Marras, 30 anni, sino alla fine: era in moto mentre andava al lavoro due giorni fa, l’impatto con il guard rail e la sua vita è terminata così, sul colpo.

Questo pomeriggio si è svolto il funerale e tutta la comunità si è stretta nel dolore alla famiglia e alla fidanzata del giovane.