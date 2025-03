Questa mattina, un operaio di 59 anni di Arbus, Gianni Serpi, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava al lavoro nel cantiere comunale di Torre dei Corsari. I colleghi, allarmati dalle sue condizioni, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Martino di Oristano. Attualmente il 59enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Il Vicesindaco, Simone Murtas, informato dell’accaduto, si è subito attivato per sincerarsi delle condizioni dell’operaio, a cui rivolge i migliori auguri di pronta guarigione.