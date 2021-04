Sardara, banchetto alle Terme in zona arancione: cinque indagati

Ci sono i primi indagati per la partecipazione al banchetto di Sardara. Il pranzo, al quale erano presenti politici, dirigenti reginali, militari e medici, è stato interrotto da un blitz delle Fiamme Gialle e ha scatenato il terremoto politico in Sardegna. Ora si muovono anche i giudici. I nomi (con maggiori dettagli sulla vicenda) sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola. Tra gli indagati per peculato il colonnello Marco Granari, comandante del 151/o reggimento della Brigata Sassari (sul quale incombe anche un’inchiesta della magistratura militare) Mario Piras, tenente colonnello dei “Dimonios”, il direttore generale di Forestas, Giuliano Patteri, e l’ex manager dell’Azienda ospedaliero universitaria, Giorgio Sorrentino (quest’ultimo ha abbandonato l’incarico). L’accusa è di aver usato l’auto di servizio impropriamente. Omissione d’atti d’ufficio è stata invece ipotizzata per Antonio Casula, comandante regionale del Corpo Forestale.