Tyson, splendido mix cane lupo cecoslovacco di 3 anni cerca una nuova famiglia

Laura Pani, referente della Sardegna della CLC Rescue, ospite a Radio Zampetta Sarda spiega perché il cane lupo cecoslovacco non è un cane per tutti, e lancia l’appello per l’ adozione di Tyson.

ADOZIONE

Tyson, splendido mix cane lupo cecoslovacco di 3 anni, ha un carattere aperto e molto docile, e sa andare al guinzaglio. Tyson ha necessità di trovare una nuova famiglia, perché quella attuale, per problemi lavorativi, sta troppo tempo fuori casa, e lui si ritrova a trascorrere la maggior parte della giornata da solo. No gatti, né cani maschi. Verrà affidato vaccinato e microchippato, con obbligo di sterilizzazione. Per informazioni contattare Laura, la referente del Clc Rescue per la Sardegna, al 3478762423

Per appelli e SOS scrivete nella pagina Facebook o account Instagram Radio Zampetta Sarda

Scaricate App di radio Casteddu

Andiamo in onda il lunedì/ mercoledì/ venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20