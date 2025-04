Sarà rivoluzione all’aeroporto di Cagliari, pronti 250 nuovi posti auto con tariffa giornaliera.

Numeri sempre più alti del traffico aereo contraddistinguono l’aeroporto di Cagliari. A Pasqua si prevedono oltre 80 mila presenze e nell’anno passato si é toccato il tetto di 50 milioni di passeggeri facendo dello scalo il fulcro della Sardegna.

Con l’aumento dei passeggeri sono aumentati anche gli operatori, e proprio per questo la Sogaer, l’azienda che si occupa della gestione dell’aeroporto, ha riorganizzato lo spazio del “Free Park “, che consentiva la sosta di due ore gratuita, rendendolo un area di sosta per gli operatori.

La problematica dei parcheggi rimane però un tasto dolente. Per cercare di risolverla dalla prima settimana di maggio nasceranno 250 nuovi posti auto, nella zona di santa Caterina con una tariffa giornaliera di 6 euro per testare la reazione dei passeggeri alla novità.

I cambiamenti però non si fermano qui poiché dopo l’estate è prevista la creazione di ulteriori 400 posti d’auto. Il nuovo parcheggio nascerà tra la stazione e il multipiano, prendendo il posto del terreno incolto che si presenta ora. Ultima, ma non per importanza, la possibilità di controllare direttamente dall’interno dell’aeroporto quali parcheggi sono disponibili in tempo reale.