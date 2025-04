TERRAMAINI: ADDIO A LAURA CONGIU, UN CONTRIBUTO AI GATTI ORFANI, PER LE PAPPE.Insegnante presso il plesso di Via Monte Linas, Laura per tanti anni ha dedicato il suo amore per gli indifesi, i bambini e gli animali.Responsabile di un nucleo di gatti presso il parco di Terramaini, ha negli anni curato, sterilizzato e trovato adozione ai tanti gatti e gattini vittima di abbandono.Il suo un amore puro, equilibrato nel cercare di assistere nel miglior modo possibile i tantissimi micini bisognosi, dando un importante contributo alla lotta contro il randagismo.La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Tanti i messaggi di cordoglio dalla comunità scolastica dove insegnava, alle volontarie con le quali collaborava.Ieri presso il colonnato del cimitero di San Michele l’ ultimo saluto, durante la messa un bellissimo gatto ha reso omaggio a Laura, passeggiando intorno alla salma, animando la preghiera con un tocco di magia, sicuramente stava giocando con la sua anima, non poteva essere un ultimo saluto più sentito da parte di chi la conosceva, perché i gatti erano parte integrante del suo cuore.Un ringraziamento da parte del marito Sergio e dei figli Martina e Francesco alle tantissime persone che si sono unite nella preghiera, dai parenti, ai colleghi, alunni e genitori, volontari e per ultimi ma non meno importanti i tanti veterinari con i quali la cara Laura ha collaborato negli anni.Laura lascia alla figlia in eredità i gatti del parco, per questo si apre una raccolta fondi e pappe, a seguire l’ iban intestato a:SORRENTINO MARTINAIBAN: IT47Z0306944103100000007022Per le pappe è stata creata una lista dei desideri AMAZON:

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/24A2SIDAGAY98?ref_=wl_share

ma per chi volesse dare un contributo può sentirsi libero di acquistare da altri siti e prendere contatto per ulteriori info di spedizione al 3392686352 con un primo messaggio whatsapp.

Si ringrazia chi in questo momento di forte sconforto voglia adottare a distanza uno dei tanti gatti orfani di Laura, con un contributo mensile.

Manuela Scalas, conduttrice di radio zampetta sarda, profondamente addolorata per la sua scomparsa, unite dallo stesso comune denominatore, l’ amore per i gatti e di tutti gli animali, le dedica un saluto:

“Ciao Laura, grazie per quello che hai fatto e per gli insegnamenti, vola libera dal dolore, ti porterò sempre nel cuore.”