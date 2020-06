Sara, giovane cameriera sarda disoccupata: “Ora chi ci ripaga del lavoro perduto? Respinta la domanda dei 600 euro”

Salve, sono Sara una ragazza della provincia di Oristano in Sardegna, vi contatto per segnalarvi la grave situazione che avvolge me e tantissimi altri lavoratori stagionali. Io lavoro nel settore del turismo e quindi prevalentemente l’estate come cameriera di sala, quest’anno non ho potuto iniziare la stagione a causa dell’emergenza COVID-19, per cui anche io ho fatto richiesta per il BONUS DI €600,00 il 03/04/2020. Dopo svariate settimane d’attesa e altrettante email alla direzione INPS di Oristano, mi rispondono che la mia domanda è stata respinta in quanto non risulto una lavoratrice stagionale del turismo.

Ho contattato un consulente che mi ha consigliato di mandare il mio contratto di lavoro dell’anno scorso in modo che dimostrassi su carta il mio mestiere ma non ho mai ricevuto risposta. Mi chiedo quali siano i criteri di valutazione con cui hanno dato questi soldi, visto che come me hanno avuto questa risposta tantissimi altri ragazzi che non sanno come andare avanti! Chi ci ripaga tutti i soldi che non possiamo guadagnare in questa stagione e chissà ancora per quanto tempo? Vogliamo delle risposte!! Qui siamo alla disperazione più totale. Vi chiedo un aiuto in questo, portate la nostra voce pubblicamente in modo che possano fare qualcosa, perché così ci le vittime che aumenteranno saranno quelle che la faranno finita da soli.

Vi ringrazio anticipatamente

Sara Mura