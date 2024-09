Santi e Patroni, al via il mese più ricco e intenso nel Sud Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo: le luci colorate a suon di musica delle giostre, bancarelle e fast food da strada faranno da cornice alla maratona che da Uta arriverà sino a Villasor. Il primo assaggio è stato in questi giorni con Elmas e Sestu in festa per San Sebastiano e San Gemiliano: dj Murru e Pippo Palmieri hanno richiamato migliaia di persone che si sono riversate in piazza per cantare e ballare. Tra qualche giorno sarà Santa Maria a raccogliere il popolo dei fedeli e non solo: Uta, Serramanna e Sanluri Stato si apprestano a ricevere i pellegrini nei santuari dedicati a Maria. Parallelamente a messe e preghiere, un ricco programma civile: a Uta il 6 saranno ospiti i Tazenda, il 7 Prezioso e l’8 Nina Zilli. A Sanluri Stato tutti in pista con dj Sandro Murru e a Serramanna Fargetta alla consolle, l’8, nella splendida cornice campestre dove dimora l’antica chiesetta.

Il 15 settembre, tutti a Samassi, nel programma civile anche “Nostalgia’90 party” e a fine mese l’attesa Santa Greca a Decimomannu. Dal 28 al 30, DCM music fest. Santa Vitalia di Serrenti e di Villasor concluderanno la kermesse, a breve ospiti e programma verranno svelati al pubblico.