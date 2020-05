Sant’Efisio è arrivato a Pula, tappeto di petali e tanta emozione prima della messa: la diretta

Un viaggio emozionante, per quanto in solitaria, quello fatto da Efisio da Cagliari fino alla chiesetta di Nora. Petali, lanciati dai bordi delle strade, e preghiere per l’edizione numero 364 segnata dal emergenza Coronavirus. La sindaca di Pula Carla Medau, presente all’arrivo del martire guerriero, l’ha omaggiato con diversi lanci di petali, prima della messa officiata dall’aricvescovo Giuseppe Baturi. La diretta al seguente link: https://www.facebook.com/CarlaMedau/videos/243649573376634/