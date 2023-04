Sant’Efisio, Capoterra si prepara con tutta la sua bellezza: modificata la viabilità a Su Loi. Capoterra e la sua Polizia locale per l’evento aspettando Sant’Efisio il 29 e 30 aprile e il pellegrinaggio dei fedeli del 1 e 4 maggio mettera’ in campo tutte i mezzi e risorse in dotazione, faranno il debutto due scooter Honda 350 disponibili per la viabilita’. Per l’ occasione la dottoressa Roberta Maxia, comandante della Polizia Locale, ha emanato un ordinanza predisponendo con una modifica della viabilita’ in localita’ Su Loi, dove e’ previsto un divieto di transito e divieto di sosta e fermata. In quella zona saranno posizionati hobbisti, paninari e locande, l’area sara’ presidiata dai volontari e associazioni e con la massima collaborazione della compagnia barracellare ricostituita dopo tanti anni a Capoterra.