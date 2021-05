Sant’Efisio 2021, i bravissimi militari dell’Esercito da Cagliari a Pula: scorta speciale nell’anno bis del Covid. Nella bella foto di gruppo scattata dal nostro Davide Loi, i militari che hanno accompagnato Sant’Efisio da Cagliari sino a Pula, scortandolo anche col forte vento e portandolo alla commovente Messa di Nora.

Una edizione davvero particolare, la seconda in tempi di pandemia, ma con immensa emozione e un sottile filo di ottimismo, che con i contagi in calo e i vaccini in aumento la pandemia sia per la prima volta quasi alle strette, forse alla curva finale. Curva della terza ondata che in Sardegna sta adesso nettamente calando, tanto che da lunedì si dirà addio alla zona rossa passando alla zona arancione, per poi sperare tra una settimana nella zona gialla.