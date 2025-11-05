Tentato furto in abitazione sventato nella notte a Sant’Antioco, nel Sulcis, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 30 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti in una casa. I militari, arrivati sul posto, hanno sorpreso il trentenne mentre cercava di scavalcare il cancello per fuggire. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, denaro in contanti e diversi monili in oro per un valore di circa 5mila euro, risultati rubati poco prima dall’abitazione di un pensionato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Carbonia in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata.