Giovani e giovanissimi ancora protagonisti dello spaccio nelle strade di Selargius. Nel corso di controlli mirati contro il traffico di droga, un 22enne del posto è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, fermato intorno alle 3 di notte, aveva con sé hashish già suddiviso in dosi, centinaia di euro in contanti e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e verrà sottoposto a verifiche tecniche. Nello stesso servizio, quattro giovani tra i 22 e i 27 anni, residenti tra Cagliari, Quartu Sant’Elena e Selargius, sono stati segnalati alla prefettura come assuntori dopo essere stati trovati con piccole quantità di hashish e marijuana. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno dello spaccio che coinvolge sempre più spesso ragazzi giovanissimi, anche nelle aree urbane minori dell’hinterland cagliaritano: l’attività anti spaccio mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a tutelare i più giovani dai rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti.