I carabinieri della Stazione di Sant’Antioco hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, nei confronti di un quarantatreenne operaio.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività d’indagine avviata lo scorso novembre, quando i militari della Stazione di Calasetta erano intervenuti presso l’abitazione della coppia a seguito della richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza. In quell’occasione era emerso un preoccupante quadro di disagio domestico: secondo quanto ricostruito, la moglie dell’uomo sarebbe stata sottoposta a partire dalla fine del 2024 a continue vessazioni consistite in ingiurie, minacce e percosse, scaturite verosimilmente da dissidi di natura sentimentale.

Tali condotte avrebbero ingenerato nella donna un perdurante stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità, portando all’immediata attivazione delle procedure previste dal protocollo del “Codice Rosso”. Gli ulteriori riscontri investigativi raccolti dai Carabinieri hanno permesso di documentare la gravità della situazione e di fornire all’Autorità Giudiziaria gli elementi necessari per l’adozione della misura restrittiva.