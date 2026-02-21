Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno denunciato un 29enne cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita nell’ambito dei consueti controlli volti a verificare il rispetto delle misure restrittive della libertà personale. L’uomo, infatti, si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico presso un’abitazione del centro di Serdiana. Durante l’ispezione dei militari, l’atteggiamento particolarmente nervoso del giovane e un particolare profumo presente in casa ha indotto gli operanti ad approfondire con una perquisizione.

L’intuizione dei Carabinieri ha trovato riscontro nel rinvenimento di diverse sostanze illecite occultate all’interno dell’appartamento: nello specifico, tra la cucina e il soggiorno, sono stati recuperati oltre 47 grammi di marijuana e una modica quantità di hashish. Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro penale e custodito in attesa delle analisi di laboratorio con cui i carabinieri dei RIS ne determineranno la qualità e la capacità drogante.

Dell’esito dell’operazione è stata informata l’Autorità Giudiziaria di Cagliari, che dovrà ora valutare la nuova ipotesi di reato e l’idoneità dell’attuale misura restrittiva.