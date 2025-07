Attimi di paura sulla spiaggia di Coaquaddus, a Sant’Antioco. Un bagnante ha accusato un grave malore mentre si trovava in acqua, ed è stato soccorso prima dai presenti e poi dai sanitari del 118. È successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15. Alcune persone lo hanno notato in difficoltà e lo hanno aiutato a raggiungere la riva. L’uomo, che presentava difficoltà respiratorie, è stato adagiato su un sup e riparato dal sole con un asciugamano sorretto da altri bagnanti, in attesa dei soccorsi. Sul posto è intervenuta prima un’ambulanza, arrivata in circa 15 minuti, e successivamente l’elisoccorso dell’Areus, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza del paziente verso l’ospedale. Provvidenziale la tempestività dei soccorsi e la prontezza dei presenti.