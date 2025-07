Il Comune di Cagliari comunica una proroga delle modifiche temporanee alla viabilità in Viale Merello.

Con ordinanza dirigenziale l’amministrazione proroga (nella fascia oraria dalle 6.45 alle 13.00)la chiusura alla circolazione veicolare, con divieto di sosta su ambo i lati, nel tratto di viale Merello compreso tra Piazza d’Armi e la rotonda via Is Maglias. La circolazione veicolare sarà consentita ai mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, ai mezzi che devono accedere alle attività commerciali dell’area e ai residenti delle abitazioni nel tratto interessato dai lavori.

La proroga, in vigore da lunedì 21 luglio a sabato 26 luglio 2025, si è resa necessaria per consentire l’ultimazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza mediante potatura delle alberature.

La proroga dei lavori consentirà anche ulteriori interventi, secondo le esigenze e le criticità segnalate dalle cittadine e dai cittadini durante l’assemblea pubblica di presentazione del progetto di riqualificazione del viale che si è svolta nei giorni scorsi.